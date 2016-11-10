Украина готовит иск против РФ за незаконную добычу ископаемых в шельфе Черного моря

"Достаточно громкий случай с украинским пограничным катером, который был провокационно атакован российскими самолетами, так это один из очень ярких примеров, чем именно занимается наше министерство, потому что эта акция была инициирована нами. Цель этой акции - получение фактов. Нравится это кому-то или нет, но международные судебные организации не воспринимают аргументов, вроде: "всем известно", "все знают" - таких аргументов не существует. Существуют факты ", - рассказал Г.Тука.

Он добавил, чтобы доказать факт незаконной добычи украинских ископаемых, которые есть в территориальных водах Украины исключительной экономической зоны Украины именно для этого была устроено это путешествие.

"Получив эти доказательства, сейчас Министерство юстиции и МИД готовят цивилизованный иск против государства РФ и суммы там будут с девятью нулями", - подытожил он.

Напомним, после аннексии Крыма российское "Государственное унитарное предприятие" Черноморнефтегаз ", завладело активами украинской компании" Черноморнефтегаз "и теперь они добывают на шельфе Черного моря природный газ.