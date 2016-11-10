Україна готує позов проти РФ через незаконний видобуток копалин у шельфі Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністерство юстиції та Міністерство закордонних справ готують проти Росії черговий позов щодо незаконного видобутку українських копалин в шельфі Чорного моря. Про це під час прес-конференції повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає кореспондент УНН.
"Досить гучний випадок з українським прикордонним катером, який був провокативно атакований російськими літаками, то це один з дуже яскравих прикладів, чим саме займається наше міністерство, бо ця акція була ініційована нами. Мета цієї акції - отримання фактів. Подобається це комусь чи ні, але міжнародні судові організації не сприймають аргументів, на кшталт: "всім відомо", "всі знають" – таких аргументів не існує. Існують факти", - розповів Г.Тука.
Він додав, аби довести факт незаконного видобутку українських копалин, які є в територіальних водах України виключної економічної зони України саме була влаштована ця подорож.
"Отримавши ці докази, зараз Міністерство юстиції та МЗС готують цивілізований позов проти держави РФ і суми там будуть з дев'ятьма нулями", - підсумував він.
Нагадаємо, після анексії Криму російське "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз", заволоділо активами української компанії "Чорноморнафтогаз" і тепер вони видобувають на шельфі Чорного моря природний газ.