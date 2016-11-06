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Украина готова предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск из Приднестровья

Украина готова предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск из Приднестровья

Киев • УНН

 • 41812 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украина готова предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск и вооружения расположенных в селе Кобасна. К такому выводу пришли сегодня министры обороны Украины и Республики Молдова Степан Полторак и Анатол Шалару, на совещании глав военных ведомств обеих стран состоявшемся в Одессе, передает УНН со ссылкой на Deschide.

Отвечая на вопрос журналистов портала Deschide.MD, Министр обороны республики Молдова, Антаол Шаралу заявил о том, что вооружение, размещенное на военных складах в селе Кобасна, представляет значительную опасность как для жителей Республики Молдова, так и для Украины, не говоря уже о населении левобережья Днестра. В этом контексте, к концу нынешнего года, будет разработан детальный план по вывозу данного вооружения и вывода российских войск ОГРВ с территории Республики Молдова.

"Вместе с украинским коллегой, мы обсудили вопрос создания специального коридора для российских военных, находящихся в приднестровском регионе, а так же, для боеприпасов находящихся на хранении, в селе Кобасна. Молдавское военное ведомство, было официально проинформировано о том, что украинская сторона готова подготовить специальный коридор для вывода российских войск и вооружения.

Мы договорились о встрече военных экспертов двух стран на территории Украины, для того что бы обсудить ряд вопросов технического характера: выезд соответствующих конвоев из Молдовы и пути по которым они войдут на территорию Украины, а так же их дальнейший маршрут по территории Украины.

По завершению всех экспертиз и уточнению всех вопросов, мы намерены проинформировать офис ОБСЕ, по этой теме, так как по нашему мнению и взаимному согласию сторон, данная миссия должна проходить под эгидой ОБСЕ и ООН. К концу этого года, мы надеемся провести еще одну официальную встречу, для того что бы завершить обсуждение и определиться с этапами, согласно которым будет проведена операция по вывозу вооружений и эвакуации войск РФ по приднестровской территории Республики Молдова.

Далее, мы намерены обратиться в международные организации, для того что бы они повлияли на руководство РФ, и поспособствовали началу указанного процесса эвакуации. С нашей стороны, для этого буду предоставлены все виды помощи и пути для транспортировки: наземный, воздушный, морской ", - заявил А.Шарару.

Как сообщал УНН, Молдова обвинила Россию в нарушении суверенитета .

Украинские Национальные Новости

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