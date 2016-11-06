Україна готова надати “зелений коридор” для евакуації російських військ з Придністров'я

Відповідаючи на питання журналістів порталу Deschide.MD, Міністр оборони республіки Молдова, А.Шаралу заявив, про те, що озброєння, розміщене на військових складах в селі Кобасна, становить значну небезпеку як для жителів Республіки Молдова, так і для України, не кажучи вже про населенні лівобережжя Дністра. У цьому контексті, до кінця нинішнього року, буде розроблено детальний план з вивезення даного озброєння і виведення російських військ ОГРВ, з території Республіки Молдова.

“Разом з українським колегою, ми обговорили питання створення спеціального коридору, для російських військових, які перебувають в придністровському регіоні, а так же, для боєприпасів знаходяться на зберіганні, в селі Кобасна. Молдавське військове відомство, було офіційно проінформовано про те, що Українська сторона готова підготувати спеціальний коридор для виведення російських військ і озброєння.

Ми домовилися про зустріч військових експертів обох країн на території України, для того, щоб обговорити ряд питань технічного характеру: виїзд відповідних конвоїв з Молдови та шляхи, за якими вони ввійдуть на територію України, і так само їх подальший маршрут по території України.

По завершенню всіх експертиз і уточненню всіх питань, ми маємо намір проінформувати офіс ОБСЄ про це, оскільки, на нашу думку і взаємної згоди сторін, дана місія повинна відбуватися під егідою ОБСЄ І ООН. До кінця цього року, ми сподіваємося провести ще одну офіційну зустріч, для того що б завершити обговорення і визначитися з етапами, згідно з якими, буде проведена операція з вивезення озброєнь і евакуації військ РФ з придністровської території Республіки Молдова.

Далі, ми маємо намір звернутися до міжнародних організацій, для того що б вони вплинули на керівництво РФ, і посприяли початку зазначеного процесу евакуації. З нашого боку, для цього буду надані всі види допомоги та шляхи для транспортування: наземний, повітряний, морський”, — заявив А.Шарару.

Як повідомляв УНН, Молдова звинуватила Росію у порушенні суверенітету.