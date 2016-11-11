Украина готова к проведению финала Лиги чемпионов в 2018 году - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Президентом УЕФА Александером Чефериным отметил, что Украина готова к финалу Лиги Чемпионов УЕФА, который пройдет в Киеве в мае 2018 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Проведение финала Лиги чемпионов в 2018 году является важным проектом, но Украина к нему готова. Я глубоко убежден в том, что мы проведем все необходимые меры для как можно лучшего проведения Лиги чемпионов в Киеве. Я точно знаю, что мы совместно подготовим максимально качественное мероприятие", - подчеркнул В.Гройсман.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко принял делегацию УЕФА во главе с Президентом этой организации Александером Чефериным.