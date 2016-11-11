Україна готова до проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з Президентом УЄФА Александером Чеферіном відзначив, що Україна готова до фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, що пройде в Києві у травні 2018 року, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
"Проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році є вагомим проектом, але Україна до нього готова. Я глибоко переконаний у тому, що ми проведемо усі необхідні заходи для якомога кращого проведення Ліги чемпіонів у Києві. Я точно знаю, що ми спільно підготуємо максимально якісний захід", - наголосив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко прийняв делегацію УЄФА на чолі з Президентом цієї організації Александером Чеферіном.