Украина помогает миру предотвратить голодный кризис: Кубраков о прибытии Razoni в Стамбул

Цитата

"В Стамбул прибыло первое грузовое судно Razoni с кукурузой. Наши союзники помогают нам бороться с российской агрессией, а Украина помогает миру предотвратить голодный кризис", - написал в Twitter Кубраков.

Дополнение

Как писал УНН, по сообщению Министерства обороны Турции, сухогруз Razoni, загруженный кукурузой, вышедший из Одесского порта Украины, достиг входа в Черноморский пролив Босфор и встал на якорь в выделенном для него месте.

Напомним

Поставка, которая была отправлена из черноморского порта Одесса в понедельник, является первым в рамках соглашения, поддерживаемого ООН при посредничестве Турции в прошлом месяце.

россия обвиняется в блокировании экспорта и использовании голода в качестве оружия на фоне продовольственного кризиса.

По данным Украины, более 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая все еще ждут экспорта.

