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Украина помогает миру предотвратить голодный кризис: Кубраков о прибытии Razoni в Стамбул

Украина помогает миру предотвратить голодный кризис: Кубраков о прибытии Razoni в Стамбул

Киев • УНН

 • 231398 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что в Стамбул прибыло судно Razoni с украинской кукурузой, он добавил, что Украина помогает миру предотвратить голодный кризис, пишет УНН со ссылкой на Twitter Кубракова.

Цитата

"В Стамбул прибыло первое грузовое судно Razoni с кукурузой. Наши союзники помогают нам бороться с российской агрессией, а Украина помогает миру предотвратить голодный кризис", - написал в Twitter Кубраков.

Дополнение

Как писал УНН, по сообщению Министерства обороны Турции, сухогруз Razoni, загруженный кукурузой, вышедший из Одесского порта Украины, достиг входа в Черноморский пролив Босфор и встал на якорь в выделенном для него месте.

Напомним

Поставка, которая была отправлена из черноморского порта Одесса в понедельник, является первым в рамках соглашения, поддерживаемого ООН при посредничестве Турции в прошлом месяце.

россия обвиняется в блокировании экспорта и использовании голода в качестве оружия на фоне продовольственного кризиса.

По данным Украины, более 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая все еще ждут экспорта.

The first cargo ship RAZONI with corn arrived in Istanbul. Our allies are helping us to fight #RussianAggression, and Ukraine is helping the

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