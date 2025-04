Україна допомагає світу запобігти голодній кризі: Кубраков про прибуття Razoni до Стамбулу

Цитата

"До Стамбулу прибуло перше вантажне судно Razoni з кукурудзою. Наші союзники допомагають нам боротися з російською агресією, а Україна допомагає світу запобігти голодній кризі", - написав у Twitter Кубраков.

Доповнення

Як писав УНН, за повідомленням Міністерства оборони Туреччини, суховантаж Razoni, завантажений кукурудзою, що вийшов з Одеського порту України, досяг входу до Чорноморської протоки Босфор і став на якір у виділеному для нього місці.

Нагадаємо

Постачання, яке було відправлено з чорноморського порту Одеса у понеділок, є першим у рамках угоди, що підтримується ООН за посередництва Туреччини минулого місяця.

росію звинувачують у блокуванні експорту і використанні голоду як зброї на тлі продовольчої кризи.

За даними України, понад 20 млн тонн зерна торішнього врожаю все ще чекають на експорт.

The first cargo ship RAZONI with corn arrived in Istanbul. Our allies are helping us to fight #RussianAggression, and Ukraine is helping the