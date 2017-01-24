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"Укравтодор": ограничение движения активистами на въезде в Киев продлится ориентировочно до 21:00

"Укравтодор": ограничение движения активистами на въезде в Киев продлится ориентировочно до 21:00

Киев • УНН

 • 7594 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Частичное ограничение движения активистами на въезде в столицу будет действовать ориентировочно до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодор", передает УНН.

"По предварительным данным, частичное ограничение движения (перекрытие крайних левых полос общественными активистами) на въезде в Киев будет действовать ориентировочно до 21:00 24.01.2017 г.", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией проходили на шести локациях, на каждом въезде Киева в акции приняло участие от 25 до 40 человек (всего 150-240 человек).

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