"Укравтодор": ограничение движения активистами на въезде в Киев продлится ориентировочно до 21:00
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Частичное ограничение движения активистами на въезде в столицу будет действовать ориентировочно до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодор", передает УНН.
"По предварительным данным, частичное ограничение движения (перекрытие крайних левых полос общественными активистами) на въезде в Киев будет действовать ориентировочно до 21:00 24.01.2017 г.", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией проходили на шести локациях, на каждом въезде Киева в акции приняло участие от 25 до 40 человек (всего 150-240 человек).