"Укравтодор": обмеження руху активістами на в'їзді до Києва триватиме орієнтовно до 21:00

“За попередніми даними, часткове обмеження руху (перекриття крайніх лівих смуг громадськими активістами) на в’їзді в м.Києва діятиме орієнтовно до 21:00 24.01.2017 р.,” — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, акції власників автомобілів з іноземною реєстрацією проходили на шести локаціях, на кожному в’їзді Києва до акції долучилося від 25 до 40 осіб (загалом 150-240 людей).