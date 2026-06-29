Украинцы в Донецке и Симферополе вышли на акцию поддержки в День Конституции
Киев • УНН
Жители временно оккупированных территорий, в частности Донецка и Симферополя, сделали фото с цитатами из Конституции Украины. Эти действия демонстрируют, что города остаются украинскими.
Украинцы на временно оккупированных территориях отметили День Конституции Украины акцией поддержки. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что жители Донецка, Перевальска, Симферополя и Ялты вышли на улицы своих городов и сделали фото с цитатами из статей Конституции и словами поддержки Украине.
Этими простыми, но смелыми действиями украинцы на ВОТ еще раз показали, что эти города остаются украинскими, а Конституция Украины — ценность, которую не способна стереть ни одна оккупация
Напомним
Накануне, 28 июня, в Украине отметили День Конституции, принятой в 1996 году.
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