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Украинцы в Донецке и Симферополе вышли на акцию поддержки в День Конституции

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Жители временно оккупированных территорий, в частности Донецка и Симферополя, сделали фото с цитатами из Конституции Украины. Эти действия демонстрируют, что города остаются украинскими.

Украинцы в Донецке и Симферополе вышли на акцию поддержки в День Конституции

Украинцы на временно оккупированных территориях отметили День Конституции Украины акцией поддержки. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что жители Донецка, Перевальска, Симферополя и Ялты вышли на улицы своих городов и сделали фото с цитатами из статей Конституции и словами поддержки Украине.

Этими простыми, но смелыми действиями украинцы на ВОТ еще раз показали, что эти города остаются украинскими, а Конституция Украины — ценность, которую не способна стереть ни одна оккупация

- говорится в статье.

Напомним

Накануне, 28 июня, в Украине отметили День Конституции, принятой в 1996 году.

НБУ выпустил памятную серебряную монету к 30-летию Конституции Украины28.06.26, 16:45 • 2270 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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