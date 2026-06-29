Украинцы в Донецке и Симферополе вышли на акцию поддержки в День Конституции

Украинцы на временно оккупированных территориях отметили День Конституции Украины акцией поддержки. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что жители Донецка, Перевальска, Симферополя и Ялты вышли на улицы своих городов и сделали фото с цитатами из статей Конституции и словами поддержки Украине.

Этими простыми, но смелыми действиями украинцы на ВОТ еще раз показали, что эти города остаются украинскими, а Конституция Украины — ценность, которую не способна стереть ни одна оккупация