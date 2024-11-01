Украинский тяжелоатлет получил «серебро» на молодежном чемпионате Европы
Киев • УНН
Максим Домбровский стал вице-чемпионом Европы по тяжелой атлетике среди молодежи в категории до 89 кг. Спортсмен показал результат 348 кг в сумме двоеборья - 156 кг в рывке и 192 кг в толчке.
Украинец Максим Домбровский получил серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди молодежи. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Детали
Максим Домбровский завоевал титул вице-чемпиона Европы среди молодежи (U-23) по тяжелой атлетике в весовой категории до 89 кг.
Украинский спортсмен продемонстрировал следующие результаты: в рывке он поднял 156 кг, а в толчке - 192 кг. По итогам двоеборья с общим результатом 348 кг Домбровский стал серебряным призером чемпионата Европы.
Украинская тяжелоатлетка установила рекорд на молодежном чемпионате Европы27 октября 2024, 23:56 • 15646 просмотров