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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 122526 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 166721 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 128717 просмотра

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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинский тяжелоатлет получил «серебро» на молодежном чемпионате Европы

Украинский тяжелоатлет получил «серебро» на молодежном чемпионате Европы

Киев  •  УНН

22:51 • 1169 просмотра

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Максим Домбровский стал вице-чемпионом Европы по тяжелой атлетике среди молодежи в категории до 89 кг. Спортсмен показал результат 348 кг в сумме двоеборья - 156 кг в рывке и 192 кг в толчке.

Украинец Максим Домбровский получил серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди молодежи. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Детали

Максим Домбровский завоевал титул вице-чемпиона Европы среди молодежи (U-23) по тяжелой атлетике в весовой категории до 89 кг.

Украинский спортсмен продемонстрировал следующие результаты: в рывке он поднял 156 кг, а в толчке - 192 кг. По итогам двоеборья с общим результатом 348 кг Домбровский стал серебряным призером чемпионата Европы.

Украинская тяжелоатлетка установила рекорд на молодежном чемпионате Европы27 октября 2024, 23:56 • 15646 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
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