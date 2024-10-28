Украинская тяжелоатлетка установила рекорд на молодежном чемпионате Европы

ukenru
Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 134901 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 195269 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 194965 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 153059 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 227597 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 153403 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 150569 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
25 октября 2024, 08:44 • 225600 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 153407 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 153085 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Канадское посольство в рф под угрозой закрытия из-за критического сокращения штата

Канадское посольство в рф под угрозой закрытия из-за критического сокращения штата

14:33 • 21713 просмотра
Кандидат в президенты Молдовы Стояногло рассказал, как планирует строить отношения с Украиной

Кандидат в президенты Молдовы Стояногло рассказал, как планирует строить отношения с Украиной

14:56 • 35058 просмотра
В Грузии завершен подсчет голосов на парламентских выборах: результаты

В Грузии завершен подсчет голосов на парламентских выборах: результаты

15:09 • 19588 просмотра
Количество жертв сегодняшних российских ударов по Херсону возросло

Количество жертв сегодняшних российских ударов по Херсону возросло

15:27 • 24434 просмотра
G7 готовит новые меры против теневого флота рф и соблюдения потолка цен на нефть: что известно об обходе санкций

G7 готовит новые меры против теневого флота рф и соблюдения потолка цен на нефть: что известно об обходе санкций

15:48 • 27768 просмотра
публикации
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 195269 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 194965 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 227597 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

25 октября 2024, 08:44 • 225600 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

25 октября 2024, 08:39 • 203698 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

06:02 • 108438 просмотра
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

25 октября 2024, 15:32 • 118683 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

25 октября 2024, 08:13 • 154276 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

24 октября 2024, 17:09 • 125915 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 132345 просмотра
Актуальное
Украинская тяжелоатлетка установила рекорд на молодежном чемпионате Европы

Украинская тяжелоатлетка установила рекорд на молодежном чемпионате Европы

Киев  •  УНН

23:56 • 909 просмотра

Read in English

Ольга Ивженко стала чемпионкой Европы U-23 в весовой категории до 55 кг. Спортсменка подняла 88 кг в рывке и 104 кг в толчке, одержав победу с общей суммой 192 кг.

Украинская тяжелоатлетка Ольга Ивженко одержала победу на чемпионате Европы среди молодежи, который проходил в категории до 55 кг U-23. Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины, передает УНН.

Детали

Ольга выиграла соревнования в обоих упражнениях. Она подняла 88 кг в рывке и 104 кг в толчке.

В общем, Ивженко с суммой двоеборья 192 кг стала чемпионкой Европы, подтвердив свой статус одной из лучших молодых тяжелоатлеток континента.

Еще одна украинская спортсменка в этом весе, Юлия Ковалева, также выступила достойно, завершив соревнования на пятой позиции.

Ярослава Магучих получила титул лучшей легкоатлетки года в Европе26 октября 2024, 20:02 • 29927 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
ukrainaУкраина