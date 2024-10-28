Украинская тяжелоатлетка установила рекорд на молодежном чемпионате Европы
Киев • УНН
Ольга Ивженко стала чемпионкой Европы U-23 в весовой категории до 55 кг. Спортсменка подняла 88 кг в рывке и 104 кг в толчке, одержав победу с общей суммой 192 кг.
Украинская тяжелоатлетка Ольга Ивженко одержала победу на чемпионате Европы среди молодежи, который проходил в категории до 55 кг U-23. Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины, передает УНН.
Детали
Ольга выиграла соревнования в обоих упражнениях. Она подняла 88 кг в рывке и 104 кг в толчке.
В общем, Ивженко с суммой двоеборья 192 кг стала чемпионкой Европы, подтвердив свой статус одной из лучших молодых тяжелоатлеток континента.
Еще одна украинская спортсменка в этом весе, Юлия Ковалева, также выступила достойно, завершив соревнования на пятой позиции.
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