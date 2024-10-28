Українська важкоатлетка встановила рекорд на молодіжному чемпіонаті Європи
Київ • УНН
Ольга Івженко стала чемпіонкою Європи U-23 у ваговій категорії до 55 кг. Спортсменка підняла 88 кг у ривку та 104 кг у поштовху, здобувши перемогу із загальною сумою 192 кг.
Українська важкоатлетка Ольга Івженко здобула перемогу на чемпіонаті Європи серед молоді, що проходив у категорії до 55 кг U-23. Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України, передає УНН.
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Ольга виграла змагання у обох вправах. Вона підняла 88 кг у ривку та 104 кг у поштовху.
Загалом, Івженко з сумою двоборства 192 кг стала чемпіонкою Європи, підтвердивши свій статус однієї з найкращих молодих важкоатлеток континенту.
Ще одна українська спортсменка у цій вазі, Юлія Ковальова, також виступила гідно, завершивши змагання на п'ятій позиції.
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