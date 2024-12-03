Украинские разработчики создали отечественный Mavic - Федоров
Киев • УНН
Brave 1 разработали три украинских аналога китайского БПЛА Mavic, которые уже используются на фронте. Дроны соответствуют стандартам НАТО, имеют защиту от РЭБ и автоматическую посадку.
Разработчики из Brave1 создали украинский аналог китайского БПЛА Mavic, которые уже используют украинские военные на фронте. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров, передает УНН.
С июня участники Brave1 работают над аналогом китайского Mavic. Уже 3 таких украинских БпЛА соответствуют стандартам НАТО и работают на фронте - линза и Зум от Frontline и Шмавик от реактивных дронов. Эти дроны адаптированы к реалиям войны, в них интегрированы системы связи, устойчивые к вражескому Рэбу, а также есть автоматическая посадка и режим "возвращения домой". Значительную часть компонентов также изготавливают украинские производители
Он подчеркнул, что украинские защитники уже активно используют эти дроны на фронте и дают классный фидбек.
Также он рассказал, что Mavic - один из самых популярных дронов на фронте, он простой, эффективный и дешевый. Это расходный материал для военных, подразделение может за день терять по 5 таких "птичек". При этом Mavic сложно и дорого импортировать, поэтому создание украинского аналога является в приоритете.
Напомним
На фоне того, что рф запускает тысячи беспилотников дальнего радиуса действия ежемесячно, пытаясь истощить силы ПВО Украины, ВСУ использует беспилотники-приманки, ударные беспилотники, а также разрабатывает перехватчики ударных БПЛА захватчиков. Заключен контракт на закупку 1,6 миллиона беспилотников.