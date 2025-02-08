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Украинские БпЛА атаковали российский Ростов: 14 домов повреждены, 68 жителей эвакуированы

Украинские БпЛА атаковали российский Ростов: 14 домов повреждены, 68 жителей эвакуированы

Киев  •  УНН

 • 11521 просмотра

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В Ростове-на-Дону повреждены 14 многоэтажек в результате атаки украинских БПЛА. российские военные заявили об уничтожении 36 беспилотников над территорией рф.

В российском Ростове этой ночью эвакуировали более полусотни жителей многоэтажок. 14 жилых домов были повреждены украинскими беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсара и Министерства обороны России.

Детали

По информации местных властей, в ночь на субботу 08 февраля Ростов-на-Дону, Ростовскую область и Чертковский район атаковали украинские БпЛА.

Города и районы Ростовской области были атакованы БПЛА противника, в том числе атаке подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район. К сожалению, вследствие падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле

- написал Юрий Слюсар в своем Telegram.

По словам чиновника, в результате атаки выбило стекла в 14 многоэтажках. 68 местных жителей пришлось эвакуировать. Также повреждены легковые автомобили, которые были припаркованы возле дома. 

В Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия. Шесть работников эвакуированы. 

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"По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - добавил чиновник.

В 06:05 (по Киевскому времени) Минобороны рф сообщило в своем Telegram-канале о ликвидации 36 украинских БпЛА над территорией россии.

За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области; 11 БПЛА перехвачены над территорией Волгоградской области; пять - уничтожены над территорией Белгородской области и два - над Краснодарским краем.

- говорится в сообщении ведомства.

российский Ростов-на-Дону атакуют беспилотники08.02.25, 01:39 • 18089 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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