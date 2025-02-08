Українські БпЛА атакували російський Ростов: 14 будинків пошкоджено, 68 мешканців евакуйовано
Київ • УНН
У Ростові-на-Дону пошкоджено 14 багатоповерхівок внаслідок атаки українських БПЛА. російські військові заявили про знищення 36 безпілотників над територією рф.
У російському Ростові цієї ночі евакуювали понад пів сотні мешканців багатоповерхівок. 14 житлових будинків було пошкоджено українськими безпілотниками. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Ростовської області Юрія Слюсара та Міністерства оборони росії.
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За інформацією місцевої влади, у ніч проти суботи 08 лютого Ростов-на-Дону, Ростовську область та Чертковський район атакували українські БпЛА.
Міста і райони Ростовської області були атаковані БПЛА супротивника, в тому числі атаку зазнали Ростов-на-Дону і Чортківський район. На жаль, внаслідок падіння безпілотників, пригнічених засобами радіоелектронної боротьби, а також їх уламків ушкодження одержали об'єкти на землі
За словами чиновника, внаслідок атаки вибило шибки в 14 багатоповерхівках. 68 місцевих мешканців довелося евакуювати. Також пошкоджено легкові автомобілі, які були припарковані біля будинку.
У Чортківському районі пошкоджено адміністративно-побутові будівлі підприємства. Шість працівників евакуйовано.
"За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає", - додав чиновник.
В 06:05 (за Київським часом) Міноборони рф повідомило в своєму Telegram-каналі про ліквідацію 36 українських БпЛА над територією росії.
Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 36 українських безпілотних літальних апаратів: 18 БПЛА збито над територією Ростовської області; 11 БПЛА перехоплено над територією Волгоградської області; п'ять – знищено над територією Білгородської області та два – над Краснодарським краєм.
російський Ростов-на-Дону атакують безпілотники08.02.25, 01:39 • 94362 перегляди