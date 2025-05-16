Украинская делегация будет добиваться обсуждения встречи Зеленского и путина на переговорах - СМИ

Ожидается, что российско-украинские переговоры - первые прямые переговоры за три года - начнутся в ближайшее время, украинские источники сообщают, что делегация из Киева на сегодняшних переговорах будет добиваться обсуждения встречи главы кремля владимира путина и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Встреча, на которой также будут присутствовать турецкие официальные лица, должна была начаться в 12:30 в Стамбуле. Это вторая трехсторонняя встреча за день после встречи США, Турции и Украины ранее сегодня.

Украинские источники сообщают, что делегация из Киева на сегодняшних переговорах будет добиваться обсуждения встречи путина и Зеленского - пишет издание.

Дополнение

Турецкая, американская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в рамках российско-украинских мирных переговоров 15 мая около 10:45. Переговоры продолжались до ориентировочно 12 часов.

Трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина, которая состоится там же, была запланирована на 12:30.

Это будут первые прямые переговоры между Киевом и москвой после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать на прямых переговорах, хотя сам их перед этим предложил, и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.