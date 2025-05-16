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Українська делегація домагатиметься обговорення зустрічі Зеленського і путіна на перемовинах - ЗМІ

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Російсько-українські переговори мають розпочатися найближчим часом. Українська делегація ініціюватиме обговорення зустрічі Зеленського і путіна.

Українська делегація домагатиметься обговорення зустрічі Зеленського і путіна на перемовинах - ЗМІ

Очікується, що російсько-українські переговори - перші прямі переговори за три роки - розпочнуться найближчим часом, українські джерела повідомляють, що делегація з Києва на сьогоднішніх переговорах буде домагатися обговорення зустрічі глави кремля володимира путіна і президента України Володимира Зеленського, повідомляє Sky News, пише УНН.

Зустріч, на якій також будуть присутні турецькі офіційні особи, мала розпочатися о 12:30 у Стамбулі. Це друга тристороння зустріч за день після зустрічі США, Туреччини та України раніше сьогодні.

Українські джерела повідомляють, що делегація з Києва на сьогоднішніх переговорах буде домагатися обговорення зустрічі путіна і Зеленського

- пише видання.

Доповнення

Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.

Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, була запланована на 12:30.

Це будуть перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.

Юлія Шрамко

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