Украине нужно 400 млн евро на импорт газа до зимы - Шмыгаль

Украине необходимо дополнительно около 400 млн евро для закупки газа до отопительного сезона. Правительство рассчитывает привлечь международную поддержку, чтобы обеспечить необходимые объемы импорта и подготовить энергосистему к зиме. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, пишет УНН.

По словам Шмыгаля, по разным сценариям дополнительная потребность НАК "Нафтогаз Украины" в финансировании импорта газа составляет около 400 млн евро.

- отметил он.

Газ к зиме. По разным сценариям дополнительная потребность "Нафтогаза" в финансировании импорта газа составляет 400 млн евро

Министр сообщил, что сейчас ведется поиск международных партнеров, которые помогут обеспечить необходимое финансирование.

Шмыгаль также сообщил, что в сентябре Министерство энергетики проведет пятое министерское заседание "Энергетического Рамштайна". Его цель – усилить координацию международной помощи энергетическому сектору Украины и привлечь новых участников.

Кроме того, по словам министра, непокрытые потребности Фонда поддержки энергетики Украины уже превышают 507 млн евро.

Отдельно еще 600 млн евро необходимо для оздоровления балансирующего рынка электроэнергии.

Рассчитываем на активную работу дипломатов по продвижению этого механизма помощи