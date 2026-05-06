Украине нужен закон о гражданском огнестрельном оружии, который защитит и граждан без оружия - Зеленский

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Президент анонсировал изменения в закон о гражданском оружии после стрельбы в Киеве. Парламентская группа адаптирует новые нормы к законодательству Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о подготовке изменений в законопроект, который будет регулировать оборот гражданского огнестрельного оружия. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил сегодня о подготовке изменений в законопроект, который будет регулировать оборот гражданского огнестрельного оружия. Много людей уже в этой работе – не только МВД, но и парламентарии, военные, правоохранители, представители общественной сферы, представители бизнеса. Украине нужен современный и сильный закон о гражданском огнестрельном оружии, который защитит и граждан без оружия и реально урегулирует ситуацию для тех, кто владеет оружием 

- сказал Зеленский. 

Дополнение

18 апреля Украину всколыхнула ужасная новость. В Киеве вооруженный мужчина открыл огонь по людям, в результате чего погибли шесть человек и еще один скончался через несколько дней в больнице. 

Трагедия 18 апреля в Киеве, где в результате стрельбы погибли семь человек, снова поставила на повестку дня вопрос права украинцев на гражданское огнестрельное оружие. Пока продолжается расследование обстоятельств, в обществе активизировались споры: способна ли легализация оружия повысить безопасность, или наоборот — приведет к новым рискам.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься гармонизацией законопроектов №5708 и №5709 о гражданском огнестрельном оружии с европейским законодательством. В ее состав планируют привлечь представителей евроинституций, правоохранительных органов и народных депутатов. Однако пока речь не идет о "переписывании" законопроектов после теракта в Киеве 18 апреля. 

