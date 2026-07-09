Украина в ближайшие дни получит дополнительные ракеты PAC-3 от США - Зеленский

Украина в ближайшие дни получит новый пакет помощи от США. Кроме того, у Киева есть отдельные договоренности с европейскими партнерами о дополнительных ракетах PAC-3 для систем Patriot. Об этом 9 июля во время общения с журналистами заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, саммит был результативным для Украины.

Отвечая на вопрос о быстрых поставках ракет PAC-3 от партнеров, Зеленский сообщил, что в ближайшее время ожидается пакет от США, а также дополнительные договоренности с европейцами.

"В ближайшие дни мы получаем пакет от США. А также были отдельные договоренности у меня с европейцами. Там пока еще нет дат, но будут дополнительные PAC-3", — сказал Зеленский.

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Ракеты PAC-3 используются в системах Patriot, которые являются одним из ключевых средств противовоздушной обороны для перехвата баллистических целей. Для Украины вопрос их поставок остается критическим на фоне регулярных российских атак с применением баллистических ракет.

Отметим, что в последние дни Украина заявила, что ее вооруженные силы не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты на фоне атак Москвы на крупные города.

Это иллюстрирует острую потребность в большем количестве ракет Patriot, на которые Киев обычно полагался для противодействия таким угрозам. Ведь союзники по НАТО предупредили, что их запасы ограничены.

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