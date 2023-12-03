Украина сбила 10 беспилотников "шахед" и перехватила вражескую ракету

В ночь на 3 декабря 2023 года противник атаковал 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф и управляемой авиационной ракетой Х-59 - из воздушного пространства Белгородской народной республики. Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ, сообщает УНН.

Ударные БпЛА атаковали в несколько волн, заходили через оккупированную Херсонскую область в Николаевскую область.

"Именно на Николаевщине, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", большинство "шахедов" было уничтожено противовоздушной обороной. Остальные направлялись в северо-западном направлении и были сбиты в районе Староконстантинова Хмельницкой области", - сообщили в Воздушных Силах.

В результате боевой работы противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели.