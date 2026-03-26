Украина и США по-разному оценивают намерения россии по завершению войны - Зеленский

Украина настаивает на усилении давления на россию, чтобы ускорить завершение войны. В то же время американская сторона считает, что дополнительное давление может быть нецелесообразным, поскольку россия, по их мнению, демонстрирует готовность к миру. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Мы не видим от россии искреннего желания окончания войны, и мы делимся этим с партнерами. Соединенные Штаты Америки считают, что путин хочет завершения войны. Здесь у нас абсолютно разные взгляды. С одной стороны, ничего страшного, это нормально, когда есть разные взгляды. Но с другой стороны, когда мы хотим окончания войны, ускорения этого процесса, мы поднимаем вопрос о давлении на россию. Мы знаем, что Путин не хочет завершать войну

Кроме того, он добавил: Украина просит о дополнительном давлении, чтобы путин захотел. А Америка считает, что он хочет и для чего лишнее давление, если россия показывает, что они также готовы к миру.

Есть разные взгляды на некоторые вещи, и с этим нужно работать