Украина и США по-разному оценивают намерения россии по завершению войны - Зеленский

Киев • УНН

 • 1622 просмотра

Украина настаивает на усилении давления на рф для завершения войны. США считают путина готовым к миру и называют дополнительное давление нецелесообразным.

Украина и США по-разному оценивают намерения россии по завершению войны - Зеленский

Украина настаивает на усилении давления на россию, чтобы ускорить завершение войны. В то же время американская сторона считает, что дополнительное давление может быть нецелесообразным, поскольку россия, по их мнению, демонстрирует готовность к миру. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

Мы не видим от россии искреннего желания окончания войны, и мы делимся этим с партнерами. Соединенные Штаты Америки считают, что путин хочет завершения войны. Здесь у нас абсолютно разные взгляды. С одной стороны, ничего страшного, это нормально, когда есть разные взгляды. Но с другой стороны, когда мы хотим окончания войны, ускорения этого процесса, мы поднимаем вопрос о давлении на россию. Мы знаем, что Путин не хочет завершать войну

- говорится в сообщении Владимира Зеленского.

Кроме того, он добавил: Украина просит о дополнительном давлении, чтобы путин захотел. А Америка считает, что он хочет и для чего лишнее давление, если россия показывает, что они также готовы к миру.

Есть разные взгляды на некоторые вещи, и с этим нужно работать

- подчеркнул президент.

Напомним

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что кремль продолжает контактировать с США по поводу возможного урегулирования войны в Украине и надеется, что Вашингтон продолжит свои посреднические усилия.

Алла Киосак

