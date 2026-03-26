Україна і США мають різні оцінки намірів росії щодо завершення війни - Зеленський

Україна наполягає на посиленні тиску на росію, щоб пришвидшити завершення війни. Натомість, американська сторона вважає, що додатковий тиск може бути недоцільним, оскільки росія, на їхню думку, демонструє готовність до миру. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Ми не бачимо від росії щирого бажання закінчення війни, і ми ділимося цим із партнерами. Сполучені Штати Америки вважають, що путін хоче завершення війни. Тут у нас абсолютно різні погляди. З одного боку, нічого страшного, це нормально, коли є різні погляди. Але з іншого боку, коли ми хочемо закінчення війни, прискорення цього процесу, ми порушуємо питання щодо тиску на росію. Ми знаємо, що путін не хоче завершувати війну