Україна і США мають різні оцінки намірів росії щодо завершення війни - Зеленський

Київ • УНН

Україна наполягає на посиленні тиску на рф для завершення війни. США вважають путіна готовим до миру і називають додатковий тиск недоцільним.

Україна наполягає на посиленні тиску на росію, щоб пришвидшити завершення війни. Натомість, американська сторона вважає, що додатковий тиск може бути недоцільним, оскільки росія, на їхню думку, демонструє готовність до миру. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Ми не бачимо від росії щирого бажання закінчення війни, і ми ділимося цим із партнерами. Сполучені Штати Америки вважають, що путін хоче завершення війни. Тут у нас абсолютно різні погляди. З одного боку, нічого страшного, це нормально, коли є різні погляди. Але з іншого боку, коли ми хочемо закінчення війни, прискорення цього процесу, ми порушуємо питання щодо тиску на росію. Ми знаємо, що путін не хоче завершувати війну

- йдеться у дописі Володимир Зеленського.

Крім того, він додав: Україна просить про додатковий тиск, щоб путін захотів. А Америка вважає, що він хоче і для чого зайвий тиск, якщо росія показує, що вони також готові до миру.

Є різні погляди на деякі речі, і з цим треба працювати

- наголосив президент.

Нагадаємо

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що кремль продовжує контактувати із США щодо можливого врегулювання війни в Україні та сподівається, що Вашингтон продовжить свої посередницькі зусилля.

Алла Кіосак

