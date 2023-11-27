Украина будет привлекать рекрутинговые фирмы для целевого призыва на военную службу
Киев • УНН
Украина планирует использовать коммерческие рекрутинговые компании для целевого призыва на военную службу, гарантируя, что люди будут соответствовать тем ролям, для которых они лучше всего подходят, как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов. Этот новый подход имеет целью более гибко и точно удовлетворить кадровые потребности Украины.
Украина изменит призывную политику для поддержания боеспособности. Нововведения в призыве граждан на военную службу предусматривают использование коммерческих кадровых фирм. Чтобы мобилизованные выполняли те роли, которые больше всего соответствуют их навыкам. Об этом в интервью Guardian рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.
Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут заниматься другой деятельностью... Сейчас у нас новый министр с новым подходом.
Детали
Изменения, которые, как ожидается, будут объявлены уже на этой неделе. Они будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для проведения более целенаправленного призыва и заверения призывников в том, что они будут выполнять роли, соответствующие их навыкам.
Данилов отметил, что армия будет сотрудничать с двумя крупнейшими кадровыми компаниями Украины, чтобы выявить людей с определенными навыками и привлечь квалифицированных украинцев, которые хотят помогать армии, но не хотят идти на фронт, от попыток уклониться от призыва.
Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут соглашаться на конкретную должность. Например, им нужны сварщики или слесари и так далее.
Источник в Минобороны подтвердил, что уже были подписаны контракты с кадровыми компаниями. Однако названий компаний не сообщают. Не понятно пока, и насколько рекрутинговые компании будут привлечены к процессу, и на каком уровне будет продолжаться общий набор для работы на передовую.
Данилов признал, что в Украине действительно существует проблема вербовки. В то же время он отметил, что российская пропаганда преувеличивает масштабы этой проблемы. "Россия пытается подогреть этот вопрос, говоря, что у нас не хватает солдат, что у нас проблемы с нас проблемы с мобилизацией... В жизни всегда есть проблемы, не будем переоценивать", - сказал он.
Напомним
21 ноября Президент Украины Зеленский объявил, что комплексный план мобилизации будет представлен через неделю после обсуждения текущих военных вопросов и призыва на военную службу. Разработку этого документа Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, министру обороны Рустему Умерову и премьер-министру Денису Шмыгалю.
Украина будет привлекать рекрутинговые фирмы для целевого призыва на военную службу
Украина планирует использовать коммерческие рекрутинговые компании для целевого призыва на военную службу, гарантируя, что люди будут соответствовать тем ролям, для которых они лучше всего подходят, как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов. Этот новый подход имеет целью более гибко и точно удовлетворить кадровые потребности Украины.
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