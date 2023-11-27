Украина будет привлекать рекрутинговые фирмы для целевого призыва на военную службу

Украина изменит призывную политику для поддержания боеспособности. Нововведения в призыве граждан на военную службу предусматривают использование коммерческих кадровых фирм. Чтобы мобилизованные выполняли те роли, которые больше всего соответствуют их навыкам. Об этом в интервью Guardian рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут заниматься другой деятельностью... Сейчас у нас новый министр с новым подходом. - рассказал Алексей Данилов журналисту Guardian.

Детали

Изменения, которые, как ожидается, будут объявлены уже на этой неделе. Они будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для проведения более целенаправленного призыва и заверения призывников в том, что они будут выполнять роли, соответствующие их навыкам.

Данилов отметил, что армия будет сотрудничать с двумя крупнейшими кадровыми компаниями Украины, чтобы выявить людей с определенными навыками и привлечь квалифицированных украинцев, которые хотят помогать армии, но не хотят идти на фронт, от попыток уклониться от призыва.

Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут соглашаться на конкретную должность. Например, им нужны сварщики или слесари и так далее. - сказал Данилов.

Источник в Минобороны подтвердил, что уже были подписаны контракты с кадровыми компаниями. Однако названий компаний не сообщают. Не понятно пока, и насколько рекрутинговые компании будут привлечены к процессу, и на каком уровне будет продолжаться общий набор для работы на передовую.

Данилов признал, что в Украине действительно существует проблема вербовки. В то же время он отметил, что российская пропаганда преувеличивает масштабы этой проблемы. "Россия пытается подогреть этот вопрос, говоря, что у нас не хватает солдат, что у нас проблемы с нас проблемы с мобилизацией... В жизни всегда есть проблемы, не будем переоценивать", - сказал он.

Напомним

21 ноября Президент Украины Зеленский объявил, что комплексный план мобилизации будет представлен через неделю после обсуждения текущих военных вопросов и призыва на военную службу. Разработку этого документа Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, министру обороны Рустему Умерову и премьер-министру Денису Шмыгалю.