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Принятие закона о государственном языке не решит проблему - В.Горбулин

Киев • УНН

 • 7369 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Принятие закона о государственном языке не решит языковой проблемы в Украине. Об этом во время презентации монографии "Мировая гибридная война: украинский фронт" заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, передает УНН.

Принятие закона о государственном языке не решит проблему - В.Горбулин

"Сегодняшняя позиция с украинским языком в Украине меня не устраивает, ей надо уделять значительно больше внимания ... У нас в стране должен быть один государственный язык украинский ... Но делать это надо крайне осторожно, я бы даже сказал ласково. Тогда можно достичь результатов. Если мы будем это делать граблями, как некоторые наши депутаты предлагают, мы будем иметь неудачи на этой почве. Языковая проблема крайне тонкая и здесь надо привлекать всю нашу интеллигенцию и науку, чтобы она начала использовать украинский язык, тогда может быть результат. Принятием закона мы не решаем вопросы ", - отметил В.Горбулин.

Как сообщал УНН, КСУ сегодня продолжил рассмотрение языкового закона Колесниченко-Кивалова .

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