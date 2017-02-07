Принятие закона о государственном языке не решит проблему - В.Горбулин

"Сегодняшняя позиция с украинским языком в Украине меня не устраивает, ей надо уделять значительно больше внимания ... У нас в стране должен быть один государственный язык украинский ... Но делать это надо крайне осторожно, я бы даже сказал ласково. Тогда можно достичь результатов. Если мы будем это делать граблями, как некоторые наши депутаты предлагают, мы будем иметь неудачи на этой почве. Языковая проблема крайне тонкая и здесь надо привлекать всю нашу интеллигенцию и науку, чтобы она начала использовать украинский язык, тогда может быть результат. Принятием закона мы не решаем вопросы ", - отметил В.Горбулин.

Как сообщал УНН, КСУ сегодня продолжил рассмотрение языкового закона Колесниченко-Кивалова .