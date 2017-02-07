Ухвалення закону про державну мову не вирішить проблему – В.Горбулін

“Сьогоднішня позиція з українською мовою в Україні мене не влаштовує, їй треба приділяти значно більше уваги... У нас в країні повинна бути одна державна мова українська... Але робити це треба вкрай обережно, я навіть сказав би лагідно. Тоді можна досягнути результатів. Якщо ми будемо це робити граблями, як деякі наші депутати пропонують, ми матимемо неудачі на цьому ґрунті. Мовна проблема вкрай тонка і тут треба залучати всю нашу інтелігенцію і науку, щоб вона почала використовувати українську мову, тоді може бути результат. Прийняттям закону ми не вирішуємо питання”, — зазначив В.Горбулін.

Як повідомляв УНН, КСУ сьогодні продовжив розгляд мовного закону Колесніченка-Ківалова.