УГКЦ высказалась о декларации, позволяющей благословлять однополые пары: не касается восточных католических церквей

Украинская греко-католическая церковь выложила коммуникат, в котором говорится о том, что декларация "Fiducia Supplicans", которая позволяет благословлять однополые пары, не касается восточных католических церквей, передает УНН.

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"Декларация трактует пасторальный смысл благословений в Латинской Церкви, а не в Восточных Католических Церквах. Она не рассматривает вопросы католической веры или морали, в ней не подаются никакие предписания Кодекса канонов для Восточных Церквей и не упоминаются восточные христиане. Следовательно, на основании кан. 1492 ККСЦ эта Декларация касается сугубо Латинской Церкви и не имеет правовой силы для верующих Украинской Греко-Католической Церкви", - говорится в коммуникате.

В сообщении указано, что значение понятия "благословение" в УГКЦ и Латинской Церкви отличаются. По традициям византийского обряда, понятие "благословение" означает одобрение, разрешение или даже приказ относительно определенного вида поступков, молитвенно-аскетических практик, в частности отдельных видов поста и молитвы.

Поэтому благословение со стороны священнослужителя "не может противоречить учению Католической Церкви о семье как верном, неразрывном и плодотворном союзе любви между мужчиной и женщиной".

Напомним,

Ватикан позволяет священникам благословлять однополые пары, не имея в виду одобрение Церковью их союза. Для гомосексуалов не будут проводить венчания и другие брачные обряды, и такое решение не является подтверждением статуса супругов.