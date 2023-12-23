УГКЦ высказалась о декларации, позволяющей благословлять однополые пары: не касается восточных католических церквей
Киев • УНН
Украинская Греко-Католическая Церковь заявляет, что "Fiducia Supplicans" Ватикана о благословении однополых пар не распространяется на Восточные Католические Церкви, поскольку в их традиции благословение имеет другое значение.
Украинская греко-католическая церковь выложила коммуникат, в котором говорится о том, что декларация "Fiducia Supplicans", которая позволяет благословлять однополые пары, не касается восточных католических церквей, передает УНН.
Детали
"Декларация трактует пасторальный смысл благословений в Латинской Церкви, а не в Восточных Католических Церквах. Она не рассматривает вопросы католической веры или морали, в ней не подаются никакие предписания Кодекса канонов для Восточных Церквей и не упоминаются восточные христиане. Следовательно, на основании кан. 1492 ККСЦ эта Декларация касается сугубо Латинской Церкви и не имеет правовой силы для верующих Украинской Греко-Католической Церкви", - говорится в коммуникате.
В сообщении указано, что значение понятия "благословение" в УГКЦ и Латинской Церкви отличаются. По традициям византийского обряда, понятие "благословение" означает одобрение, разрешение или даже приказ относительно определенного вида поступков, молитвенно-аскетических практик, в частности отдельных видов поста и молитвы.
Поэтому благословение со стороны священнослужителя "не может противоречить учению Католической Церкви о семье как верном, неразрывном и плодотворном союзе любви между мужчиной и женщиной".
Напомним,
Ватикан позволяет священникам благословлять однополые пары, не имея в виду одобрение Церковью их союза. Для гомосексуалов не будут проводить венчания и другие брачные обряды, и такое решение не является подтверждением статуса супругов.
УГКЦ высказалась о декларации, позволяющей благословлять однополые пары: не касается восточных католических церквей
Украинская Греко-Католическая Церковь заявляет, что "Fiducia Supplicans" Ватикана о благословении однополых пар не распространяется на Восточные Католические Церкви, поскольку в их традиции благословение имеет другое значение.
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