Удары по российским НПЗ значительно усиливают украинскую переговорную позицию - Буданов
Киев • УНН
Глава ОП заявил об усилении позиций Украины из-за атак на нефтегазовый комплекс РФ. По его словам, путину докладывают об этих болезненных ударах по энергосистеме.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что удары по российским НПЗ значительно усиливают украинскую переговорную позицию, однако, по его словам, нельзя сказать, изменят ли эти удары позицию РФ в ближайшее время, передает УНН.
На следующих переговорах, думаю, мы услышим много нового. В любом случае это усиливает нашу позицию и не делает ее слабой. Мы должны делать так, чтобы наша переговорная позиция усиливалась, и любые средства для достижения цели оправданы и правильны
Он отметил, что российскому диктатору Владимиру Путину докладывают об украинских ударах по российским НПЗ.
Все они это прекрасно знают. Удары по нефтегазовому комплексу — это для них болезненно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет зеркально отвечать на все атаки России, в том числе по энергетике.