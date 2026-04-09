Удары по российским НПЗ значительно усиливают украинскую переговорную позицию - Буданов

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что удары по российским НПЗ значительно усиливают украинскую переговорную позицию, однако, по его словам, нельзя сказать, изменят ли эти удары позицию РФ в ближайшее время, передает УНН.

На следующих переговорах, думаю, мы услышим много нового. В любом случае это усиливает нашу позицию и не делает ее слабой. Мы должны делать так, чтобы наша переговорная позиция усиливалась, и любые средства для достижения цели оправданы и правильны - сказал Буданов.

Он отметил, что российскому диктатору Владимиру Путину докладывают об украинских ударах по российским НПЗ.

Все они это прекрасно знают. Удары по нефтегазовому комплексу — это для них болезненно - добавил Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет зеркально отвечать на все атаки России, в том числе по энергетике.