Удар рф по Умани: найдено тело еще одного ребенка

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"Умань. По состоянию на 19:00 найдено тело ребенка... Количество погибших: 23, из них 4 ребенка", - говорится в сообщении МВД.

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Сегодня в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.

В Черкасской области объявляют трехдневный траур.