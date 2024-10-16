Удар рф по промышленному объекту на Тернопольщине: показали последствия
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф на промышленный объект в Тернопольской области возник масштабный пожар. Спасатели ГСЧС быстро локализовали и ликвидировали возгорание, пострадавших нет.
В Тернопольской области спасатели локализовали и ликвидировали масштабный пожар, который возник в результате вражеской атаки по одному из промышленных объектов. Погибших и травмированных нет. Последствия атаки показали в ГСЧС в Telegram, передает УНН.
Во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов Тернопольщины, возник масштабный пожар. К ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей и 12 единиц спецтехники ГСЧС и 12 полицейских на 4 единицах специальной техники. Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных нет
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