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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 6834 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Удар рф по промисловому об'єкту на Тернопільщині: показали наслідки

Київ • УНН

 • 15889 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на промисловий об'єкт у Тернопільській області виникла масштабна пожежа. Рятувальники ДСНС швидко локалізували та ліквідували займання, постраждалих немає.

Удар рф по промисловому об'єкту на Тернопільщині: показали наслідки

У Тернопільській області рятувальники локалізували та ліквідували масштабну пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару по одному з промислових об'єктів. Загиблих і травмованих немає. Наслідки атаки показали в ДСНС у Telegram, передає УНН.

Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів Тернопільщини, виникла масштабна пожежа. До ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників і 12 одиниць спецтехніки ДСНС і 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки. Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих і травмованих немає

- розповіли в ДСНС.

ППО України знищила 51 ворожий безпілотник в різних областях16.10.24, 07:41 • 20612 переглядiв

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