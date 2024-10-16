Удар рф по промисловому об'єкту на Тернопільщині: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф на промисловий об'єкт у Тернопільській області виникла масштабна пожежа. Рятувальники ДСНС швидко локалізували та ліквідували займання, постраждалих немає.
У Тернопільській області рятувальники локалізували та ліквідували масштабну пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару по одному з промислових об'єктів. Загиблих і травмованих немає. Наслідки атаки показали в ДСНС у Telegram, передає УНН.
Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів Тернопільщини, виникла масштабна пожежа. До ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників і 12 одиниць спецтехніки ДСНС і 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки. Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих і травмованих немає
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