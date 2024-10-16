Удар рф по промисловому об'єкту на Тернопільщині: показали наслідки

У Тернопільській області рятувальники локалізували та ліквідували масштабну пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару по одному з промислових об'єктів. Загиблих і травмованих немає. Наслідки атаки показали в ДСНС у Telegram, передає УНН.

Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів Тернопільщини, виникла масштабна пожежа. До ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників і 12 одиниць спецтехніки ДСНС і 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки. Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих і травмованих немає