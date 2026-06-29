Удар рф по Днепру 29 июня - четверо погибших, десятеро раненых
Киев • УНН
В результате утреннего удара российских войск по Днепру 29 июня погибли 4 человека, еще 10 получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
В результате утреннего удара рф по Днепру 29 июня погибли 4 человека, еще 10 получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
До этого Ганжа сообщал, что семь человек получили ранения в результате атаки россиян на Днепр. 22-летний мужчина в тяжелом состоянии.
Контекст
В понедельник, 29 июня, российские войска нанесли удар по Днепру баллистикой. Было повреждено частное предприятие. По данным мониторинговых Telegram-сообществ, оккупанты выпустили баллистику из ростовской области.
Напомним
В течение минувших суток 28 июня на фронте произошло 249 боевых столкновений. Оккупационные войска нанесли один ракетный удар, применили восемь ракет, совершили 80 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб.