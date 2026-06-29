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Удар рф по Днепру 29 июня - четверо погибших, десятеро раненых

Киев • УНН

 • 616 просмотра

В результате утреннего удара российских войск по Днепру 29 июня погибли 4 человека, еще 10 получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Удар рф по Днепру 29 июня - четверо погибших, десятеро раненых

В результате утреннего удара рф по Днепру 29 июня погибли 4 человека, еще 10 получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Детали

До этого Ганжа сообщал, что семь человек получили ранения в результате атаки россиян на Днепр. 22-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Контекст

В понедельник, 29 июня, российские войска нанесли удар по Днепру баллистикой. Было повреждено частное предприятие. По данным мониторинговых Telegram-сообществ, оккупанты выпустили баллистику из ростовской области.

Напомним

В течение минувших суток 28 июня на фронте произошло 249 боевых столкновений. Оккупационные войска нанесли один ракетный удар, применили восемь ракет, совершили 80 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб.

Евгений Устименко

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