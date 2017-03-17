Учителя из Славянска будут судить за участие в проведении псевдореферендума

Так, следователями установлено, что в мае 2014 года, в период оккупации города Славянска незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР", 36-летний местный учитель активно способствовал оккупантам в организации и проведении незаконного референдума о создании террористической организации "ДНР".

Будучи назначенным на должность председателя так называемой участковой избирательной комиссии, человек координировал работу ее членов по формированию списков граждан и выдачи бюллетеней, принимал участие в подсчете голосов, подписании протокола с результатами незаконного референдума и передачи его вооруженным террористам.

Учителя обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. За преступление против государства мужчине грозит до 10 лет заключения.

Напомним, вчера была третья годовщина "референдума" в Крыму.