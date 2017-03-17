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Учителя из Славянска будут судить за участие в проведении псевдореферендума

Киев • УНН

 • 11008 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Донецкой области будут судить учителя из Славянска, который принимал участие в организации и проведении незаконного референдума в 2014 году. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Так, следователями установлено, что в мае 2014 года, в период оккупации города Славянска незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР", 36-летний местный учитель активно способствовал оккупантам в организации и проведении незаконного референдума о создании террористической организации "ДНР".

Будучи назначенным на должность председателя так называемой участковой избирательной комиссии, человек координировал работу ее членов по формированию списков граждан и выдачи бюллетеней, принимал участие в подсчете голосов, подписании протокола с результатами незаконного референдума и передачи его вооруженным террористам.

Учителя обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. За преступление против государства мужчине грозит до 10 лет заключения.

Напомним, вчера была третья годовщина "референдума" в Крыму.

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