Учителя зі Слов’янська судитимуть за участь у проведенні псевдореферендуму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Донеччині судитимуть учителя зі Слов'янська, який брав участь в організації та проведенні незаконного референдуму у 2014 році. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Так, слідчими встановлено, що у травні 2014 року, в період окупації міста Слов’янська незаконними збройними формуваннями терористичної організації “ДНР”, 36-річний місцевий вчитель активно сприяв окупантам в організації та проведенні незаконного референдуму щодо створення терористичної організації “ДНР”.
Будучи призначеним на посаду голови так званої дільничної виборчої комісії, чоловік координував роботу її членів щодо формування списків громадян і видачі бюлетенів, брав участь у підрахунку голосів, підписанні протоколу з результатами незаконного референдуму та передачі його озброєним терористам.
Учителя звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Наразі обвинувальний акт направлено до суду. За злочин проти держави чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, вчора була третя річниця “референдуму” в Криму.