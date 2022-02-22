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15 марта, 19:03 • 99324 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128173 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109954 просмотра

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15 марта, 12:52 • 100722 просмотра

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15 марта, 11:23 • 97214 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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UBTA призывает ВРУ не ухудшать энергобезопасность и энергонезависимость государства законопроектами по газовой ренте

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. UBTA призывает Верховную Раду не голосовать в предложенной редакции законопроекты №7038, №7038-1, № 7038-2 в связи с тем, что их принятие может нанести значительный удар по газодобывающей сфере, препятствовать реализации Европейского зеленого курса в Украине и будет иметь негативные последствия для конечных потребителей, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

Эксперты UBTA провели анализ этих законодательных инициатив и пришли к выводу, что принятие законопроекта 7038, 7038-1 или 7038-2 может иметь негативное влияние на газодобывающую отрасль и привести к сокращению добычи в Украине, остановке инвестиций в сектор и увеличению зависимости от импорта газа, что в свою очередь может повлиять на ценообразование для конечных потребителей, как населения, так и промышленных предприятий Украины. Это может повлиять также на конкурентоспособность наших экспортеров на внешних рынках.

Законопроектами предлагается пересмотреть и повысить ставки ренты на добычу газа.

“Мы подчеркиваем, что текущее предложение по повышению уровня налоговой нагрузки может привести к сокращению добычи украинского газа, к кардинальному уменьшению инвестиций в добычу, а также к уменьшению налоговых поступлений в бюджет. При предложенных системах налогообложения инвестиции в новые скважины, особенно для тяжелых и глубоких запасов, рискуют стать нерентабельными. А именно, в разработке таких запасов есть перспективы добычи газа в Украине, потому что около 65% потенциальных запасов газа находится на большой глубине”, — отмечается в письме.

UBTA предлагает провести публичные обсуждения этих законодательных инициатив в комитетах Верховной Рады Украины с привлечением народных депутатов, представителей уполномоченных государственных органов, профильных ассоциаций, общественности и других заинтересованных лиц. UBTA, как профильный союз, получивший мандат на представление интересов отечественного бизнеса, готова присоединиться к этим публичным обсуждениям.

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