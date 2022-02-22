UBTA закликає ВРУ не погіршувати енергобезпеку та енергонезалежність держави законопроектами по газовій ренті
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. UBTA закликає Верховну Раду не голосувати у запропонованій редакції законопроєкти №7038, №7038-1, № 7038-2 у зв’язку з тим, що їх ухвалення може завдати значного удару по газовидобувній сфері, перешкоджатиме реалізації Європейського зеленого курсу в Україні та матиме негативні наслідки для кінцевих споживачів, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Асоціації.
Експерти UBTA провели аналіз цих законодавчих ініціатив та дійшли висновку, що ухвалення законопроєкту 7038, 7038-1 чи № 7038-2 може мати негативний вплив на газовидобувну галузь та призвести до скорочення видобутку в Україні, зупинки інвестицій у сектор та збільшення залежності від імпорту газу, що своєю чергою може вплинути на ціноутворення для кінцевих споживачів, як населення, так і промислових підприємств України. Це може вплинути також на конкурентоспроможність наших експортерів на зовнішніх ринках.
Законопроектами пропонується переглянути та підвищити ставки ренти на видобуток газу.
“Ми наголошуємо, що поточна пропозиція щодо підвищення рівня податкового навантаження може призвести до скорочення видобутку українського газу, до кардинального зменшення інвестицій у видобуток, а також до зменшення податкових надходжень до бюджету. При запропонованих системах оподаткування інвестиції у нові свердловини, особливо для важких та глибоких запасів, ризикують стати нерентабельними. А саме у розробці таких запасів є перспективи видобутку газу в Україні, тому що близько 65% потенційних запасів газу знаходиться на великій глибині”, — зазначається в листі.
UBTA пропонує провести публічні обговорення цих законодавчих ініціатив у комітетах Верховної Ради України із залученням народних депутатів, представників уповноважених державних органів, профільних асоціацій, громадськості та інших зацікавлених осіб. UBTA, як профільна спілка, яка отримала мандат на представлення інтересів вітчизняного бізнесу, готова долучитися до цих публічних обговорень.