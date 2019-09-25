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Убийство Дианы Хриненко: к преступлению могут быть причастны шесть человек

Киев • УНН

 • 18580 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 сентября. УНН. К убийству несовершеннолетней уроженки Субботцев Знаменского района Дианы Хриненко могут быть причастны шесть человек. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.

Убийство Дианы Хриненко: к преступлению могут быть причастны шесть человек

Во время проведения следственных действий установлено, что эти лица могут владеть информацией об обстоятельствах совершения убийства или непосредственно быть причастными.

Следствие проверяет этих людей относительно их возможной причастности к совершению преступления.

Кроме того, следователи считают, что к преступлению готовились: "... совершению указанного уголовного преступления, которое по своей тяжести относится к категории особо тяжких преступлений, предшествовала особая подготовка, и возможные его соучастники осуществляли подготовку к его совершению достаточным промежуток времени с целью совершения уголовного преступления без свидетелей, следов и т.п.".

Напомним, 16-летняя жительница Субботцы Диана Хриненко около девяти вечера 24 августа 2018 ушла в центр села на празднование Дня Независимости и не вернулась.

26 марта 2019-го при проведении полевых работ вблизи села Новополяна Знаменского района обнаружили человеческие останки. Три экспертизы подтвердили, что они принадлежат Диане. 26 июля в Субботцах попрощались с девушкой.

Подозреваемого в убийстве задержали в Польше. 15 августа суд избрал ему меру пресечения - 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

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