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Убивство Діани Хріненко: до злочину можуть бути причетні шестеро осіб

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 вересня. УНН. До вбивства неповнолітньої уродженки Суботців Знам’янського району Діани Хріненко можуть бути причетними шестеро людей. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.

Убивство Діани Хріненко: до злочину можуть бути причетні шестеро осіб

Під час проведення слідчих дій встановили, що ці особи можуть володіти інформацією про обставини вчинення вбивства чи безпосередньо бути причетними.

Наразі слідство перевіряє цих людей щодо їх можливої причетності до вчинення злочину.

Крім того, слідчі вважають, що до злочину готувалися: “...вчиненню вказаного кримінального правопорушення, яке за своєю тяжкістю відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, передувала особлива підготовка, та можливі його співучасники здійснювали підготовку до його вчинення за достатній проміжок часу з метою вчинення кримінального правопорушення без очевидців, слідів тощо”.

Нагадаємо, 16-річна жителька Суботців Діана Хріненко близько дев’ятої вечора 24 серпня 2018 року пішла в центр села на святкування Дня Незалежності й не повернулася.

26 березня 2019-го при проведенні польових робіт поблизу села Новополяна Знам’янського району виявили людські рештки. Три експертизи підтвердили, що вони належать Діані. 26 липня у Суботцях попрощалися з дівчиною.

Підозрюваного у вбивстві затримали в Польщі. 15 серпня суд обрав йому запобіжний захід — 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

Українські Національні Новини

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