Убийство подозреваемой в покушении в Монако Березовской: суд отправил Реута под арест без залога

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога Владиславу Реуту, подозреваемому в убийстве Анастасии Березовской, передает корреспондент УНН.

Детали

"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении Реута Владислава меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней", - сказал судья.

Контекст

30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, его гражданскую жену и 13-летнего сына.

В Офисе Генерального прокурора подтвердили открытие уголовного производства по покушению на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, в котором также пострадали его гражданская жена и сын.

3 июля стало известно, что Интерпол объявил красное уведомление в отношении подозреваемой во взрыве в Монако Анастасии Березовской.

А 7 июля правоохранители сообщили, что было найдено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на семью в Монако, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, задержали двух человек.

Тогда же стало известно, что по делу об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, двум задержанным вручены подозрения.