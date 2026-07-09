Убийство подозреваемой в покушении в Монако Березовской: суд отправил Реута под арест без залога
Киев • УНН
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Владиславу Реуту в виде содержания под стражей на 60 дней без права залога. Его подозревают в убийстве Анастасии Березовской.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога Владиславу Реуту, подозреваемому в убийстве Анастасии Березовской, передает корреспондент УНН.
Детали
"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении Реута Владислава меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней", - сказал судья.
Контекст
30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, его гражданскую жену и 13-летнего сына.
В Офисе Генерального прокурора подтвердили открытие уголовного производства по покушению на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, в котором также пострадали его гражданская жена и сын.
3 июля стало известно, что Интерпол объявил красное уведомление в отношении подозреваемой во взрыве в Монако Анастасии Березовской.
А 7 июля правоохранители сообщили, что было найдено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на семью в Монако, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, задержали двух человек.
Тогда же стало известно, что по делу об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, двум задержанным вручены подозрения.