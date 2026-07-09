Убийство подозреваемой в покушении в Монако Березовской: прокурор рассказал детали

Фото: Андрей Ходьков

Владислав Реут, подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, дал показания и показал место, где было спрятано тело женщины. Также стало известно имя другого подозреваемого — Виталий Жикович, который, как рассказал Реут следствию, является бывшим сотрудником Службы безопасности Украины, откуда его уволили в апреле 2026 года. Об этом рассказал прокурор Дмитрий Ткачук во время заседания суда, передает корреспондент УНН.

Детали

По версии следствия, Реут 3 июля в период времени с 8 до 14 часов, управляя автомобилем BMW X3, прибыл в кафе в поселке Белогородка, где его ожидал другой участник — Виталий Жикович. После этого они прибыли на автодорогу 60км+120, где их ожидала Березовская, которая села на заднее сиденье салона указанного автомобиля.

"Во время движения… возле поселка Юров Жикович подготовил орудие убийства, а именно огнестрельное оружие. Прибыв в лесной массив… Жикович отвлекал внимание потерпевшей, в то время как Реут должен был совершить убийство. После этого Реут взял из автомобиля пистолет и произвел не менее двух выстрелов в голову", — рассказал прокурор Дмитрий Ткачук.

Ткачук рассказал, что 6 июля Реут подал заявление правоохранителям, в котором сообщил о совершении им и Жиковичем умышленного убийства Березовской.

"Показания свидетеля Реута от 6 июля, данные в рамках другого уголовного производства, согласно которым он указал обстоятельства знакомства с Жиковичем, которого он знал как сотрудника СБУ, откуда его уволили в апреле 2026 года, сотрудничество с последним. Также рассказал о событиях, имевших место 3 июля", — добавил Ткачук.

По его словам, после убийства личные вещи и пистолет были выброшены в водоем.

Также прокурор рассказал, что во время обыска автомобиля был изъят ряд номерных знаков, как украинских, так и иностранных.

"Выявленные обстоятельства дают основания предполагать, что указанные номерные знаки могли использоваться для конспирации, как во время следования к месту встречи с Березовской, так и на пути в обратном направлении после совершения ее убийства. Сам факт обнаружения такого количества номерных знаков прямо указывает на системный характер мер, принятых ими для сокрытия преступления и избежания фиксации транспортного средства", — отметил Ткачук.

Дополнение

В Печерском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения Владиславу Реуту — подозреваемому в деле об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Контекст

30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, его гражданскую жену и 13-летнего сына.

В Офисе Генерального прокурора подтвердили открытие уголовного производства по факту покушения на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, в котором также пострадали его гражданская жена и сын.

3 июля стало известно, что Интерпол объявил красное уведомление в отношении подозреваемой во взрыве в Монако Анастасии Березовской.

А 7 июля правоохранители сообщили, что было найдено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на семью в Монако, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, задержали двух человек.

Тогда же стало известно, что в деле об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, двум задержанным вручены подозрения.