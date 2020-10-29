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В ВСУ за сутки подтвердили 171 новый случай COVID-19, зафиксирована ещё одна смерть

В ВСУ за сутки подтвердили 171 новый случай COVID-19, зафиксирована ещё одна смерть

Киев  •  УНН

 • 9109 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 171 новый случай коронавируса. В общем болеют 1 456 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования медицинских сил ВСУ.

“За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 171 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — говорится в сообщении.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 55 человек. Дома под присмотром медицинской службы находится 77 человек.

“По состоянию на 10:00 29 октября в ВСУ острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 1 456 человек. Всего за время пандемии выздоровели 3 932 человека”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 376 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток — 65 человек. В ВСУ зафиксировано 15 летальных случаев.

Напомним, в Украине на 8:35 29 октября зафиксировано уже 370 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — снова более 7 тысяч.

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