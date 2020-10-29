У ЗСУ за добу підтвердили 171 новий випадок COVID-19, зафіксовано ще одну смерть
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Збройних Силах України за минулу добу підтвердили 171 новий випадок коронавірусу. Загалом хворіють 1 456 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування медичних сил ЗСУ.
“За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 171 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
З них у закладах охорони здоров’я перебуває 55 осіб. Вдома під наглядом медичної служби перебуває 77 осіб.
“Станом на 10:00 29 жовтня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 1456 осіб. Всього за час пандемії одужало 3932 особи”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції перебуває 376 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 65 осіб. У ЗСУ зафіксовано 15 летальних випадків.
Нагадаємо, в Україні на 8:35 29 жовтня зафіксовано вже 370 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — знову понад 7 тисяч.