В зоне АТО обесточены 18 населенных пунктов - Минэнергоугля
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В зоне проведения АТО обесточенными на сегодня остаются 18 населенных пунктов. Об этом сказал начальник Управления охраны труда, промышленной безопасности, физической и гражданской защиты Министерства энергетики и угольной промышленности Олег Усачев во время заседания межведомственного оперативного штаба, передает корреспондент УНН.
"На сегодня на утро 18 населенных пунктов обесточены. Все - в зоне АТО: в Донецкой области - 12, Луганской - 6", - сообщил он.
О.Усачов добавил, что вчера в зоне АТО 23 населенных пункта были обесточены.