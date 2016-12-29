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У зоні АТО знеструмлено 18 населених пунктів - Міненерговугілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У зоні проведення АТО знеструмленими на сьогодні залишаються 18 населених пунктів. Про це сказав начальник Управління охорони праці, промислової безпеки, фізичного та цивільного захисту Міністерства енергетики та вугільної промисловості Олег Усачов під час засідання міжвідомчого оперативного штабу, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні на ранок 18 населених пунктів знеструмлені. Всі - в зоні АТО: в Донецькій області - 12, Луганській - 6", - повідомив він.

О.Усачов додав, що вчора в зоні АТО 23 населені пункти були знеструмленими.

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