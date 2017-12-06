В зоне АТО ежедневно находится более 900 сотрудников СБУ - Грицак
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В зоне проведения антитеррористической операции ежедневно находится более 900 сотрудников СБУ.
Об этом сегодня в Верховной Раде заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"Сейчас в зоне АТО находится более 900 сотрудников спецслужбы", - сказал Грицак.
Он отметил, что с начала АТО в результате боевых действий погибли 23 и получили ранения более 100 сотрудников спецслужбы.
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"Около 70% нашего рабочего времени мы направляем на противодействие российской агрессии и локализации действия их спецслужб ... Наш полученный боевой опыт высоко оценивают наши международные партнеры", - отметил Грицак.
Как сообщал УНН, сотрудники военной контрразведки и главного управления СБ Украины в Донецкой и Луганской областях уличили в районе проведения АТО агентурную сеть так называемого "разведывательного управления Республиканской гвардии" ДНР ".