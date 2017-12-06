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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 8808 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 21589 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100331 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110105 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130631 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106553 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108173 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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В зоне АТО ежедневно находится более 900 сотрудников СБУ - Грицак

В зоне АТО ежедневно находится более 900 сотрудников СБУ - Грицак

Киев  •  УНН

 • 10765 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В зоне проведения антитеррористической операции ежедневно находится более 900 сотрудников СБУ.
Об этом сегодня в Верховной Раде заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.

"Сейчас в зоне АТО находится более 900 сотрудников спецслужбы", - сказал Грицак.

Он отметил, что с начала АТО в результате боевых действий погибли 23 и получили ранения более 100 сотрудников спецслужбы.

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"Около 70% нашего рабочего времени мы направляем на противодействие российской агрессии и локализации действия их спецслужб ... Наш полученный боевой опыт высоко оценивают наши международные партнеры", - отметил Грицак.

Как сообщал УНН, сотрудники военной контрразведки и главного управления СБ Украины в Донецкой и Луганской областях уличили в районе проведения АТО агентурную сеть так называемого "разведывательного управления Республиканской гвардии" ДНР ".

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