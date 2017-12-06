У зоні АТО щоденно перебуває понад 900 співробітників СБУ - Грицак

“Зараз в зоні АТО перебуває понад 900 співробітників спецслужби”, — сказав Грицак.

Він зазначив, що з початку АТО внаслідок бойових дій загинуло 23 і отримали поранення понад 100 співробітників спецслужби.

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“Близько 70% нашого робочого часу ми спрямовуємо на протидію російській агресії та локалізації дії їхніх спецслужб... Наш здобутий бойовий досвід високо оцінюють наші міжнародні партнери”, — зазначив Грицак.

Як повідомляв УНН, співробітники військової контррозвідки та головного управління СБ України у Донецькій та Луганській областях викрили у районі проведення АТО агентурну мережу так званого “розвідувального управління Республіканської гвардії "ДНР”.