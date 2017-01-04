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В обесточенных населенных пунктах Закарпатья восстановили электроснабжение

В обесточенных населенных пунктах Закарпатья восстановили электроснабжение

Киев • УНН

 • 8251 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 4 января. УНН. По состоянию на 17:00 среды, 4 января, в 25 населенных пунктах Ужгородского, Великоберезнянского, Мукачевского, Свалявского и Воловецкого районов, которые были обесточены из-за повреждения линий электропередач, восстановили электроснабжение. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь УГосЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

Однако из-за непогоды остаются в действии ограничения на проезд грузового транспорта всеми перевалами на административной границе области и трассами международного и государственного значения "Киев - Чоп", "Мукачево - Рогатин", "Ужгород - Самбор" и "Хуст - Долина".

Сейчас спасателями отбуксировано более 50 крупногабаритных автомобилей, которые застряли в снежных сугробах.

Как ранее сообщал УНН, 4 января, в Закарпатской облгосадминистрации решением оперативного штаба региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской области было принято решение об ограничении движения грузового транспорта по трассам международного и государственного значения "Киев - Чоп", "Мукачево - Рогатин "," Ужгород - Самбор "и" Хуст - Долина ".

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