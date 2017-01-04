У знеструмлених населених пунктах Закарпаття відновили електропостачання

Однак через негоду залишається у дії обмеження на проїзд вантажного транспорту усіма перевалами на адміністративній межі області й трасами міжнародного та державного значення “Київ — Чоп”, “Мукачево — Рогатин”, “Ужгород — Самбір” та “Хуст — Долина”.

Наразі рятувальниками відбуксировано понад 50 великогабаритних автівок, які застрягли у снігових заметах.

Як раніше повідомляв УНН, 4 січня, у Закарпатській облдержадміністрації рішенням оперативного штабу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської області було ухвалено рішення про обмеження руху вантажного транспорту по трасах міжнародного та державного значення “Київ — Чоп”, “Мукачеве — Рогатин”, “Ужгород — Самбір” та “Хуст — Долина”.