У знеструмлених населених пунктах Закарпаття відновили електропостачання
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 4 січня. УНН. Станом на 17:00 середи, 4 січня, у 25 населених пунктах Ужгородського, Великоберезнянського, Мукачівського, Свалявського та Воловецького районів, які були знеструмлені через пошкодження ліній електропередач, відновили електропостачання. Про це УНН повідомила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
Однак через негоду залишається у дії обмеження на проїзд вантажного транспорту усіма перевалами на адміністративній межі області й трасами міжнародного та державного значення “Київ — Чоп”, “Мукачево — Рогатин”, “Ужгород — Самбір” та “Хуст — Долина”.
Наразі рятувальниками відбуксировано понад 50 великогабаритних автівок, які застрягли у снігових заметах.
Як раніше повідомляв УНН, 4 січня, у Закарпатській облдержадміністрації рішенням оперативного штабу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської області було ухвалено рішення про обмеження руху вантажного транспорту по трасах міжнародного та державного значення “Київ — Чоп”, “Мукачеве — Рогатин”, “Ужгород — Самбір” та “Хуст — Долина”.